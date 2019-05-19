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Вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет для ВВС США

Новости » Транспорт    19.05.2019 - 22:59
Вертолет Sikorsky HH-60W совершил первый полет для ВВС США
Иллюстративное фото (скрин-шот youtube.com)

Первый полет продлился чуть больше часа

Новый американский вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для Военно-воздушных сил США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naked Science.

Как сообщается, первый полет HH-60W состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа.

Испытания включали в себя зависание и маневры на низкой скорости. Планируется, что машина уже вскоре начнет заменять собой HH-60G Pave Hawk, который является модификацией Sikorsky UH-60 Black Hawk и уже устарел.

По словам представителя Военно-воздушных сил США Эдварда Стэнхауса, "поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, ожидается завершение программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС".

Ранее гигантский двофюзеляжний самолет для запуска космических ракет Stratolaunch компании Stratolaunch Systems совершил первый пробный полет.

Stratolaunch успешно совершил свой первый полет. Самолет вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве в штате Калифорния. Испытательный полет Stratolaunch проходил на юг от Лос-Анджелеса.

Также РБК-Украина писало, что NASA провело первые полетные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года. 

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