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NASA провело первые испытания прототипа марсианского дрона

Новости » Телеком & IT    29.03.2019 - 20:10
NASA провело первые испытания прототипа марсианского дрона
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Дрон-вертолет предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года

NASA провело первые полетные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года. Об этом представители Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадине (штат Калифорния), говорится на сайте ведомства.

Менеджер данного проекта Мими Аун заявила, что "опытный образец провел в воздухе в общей сложности 75 минут".

По ее словам, летные испытания были проведены в специальной барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским - сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом.

"Плотность марсианской атмосферы составляет лишь 1% от земной", - указала Аун, добавив, что и в барокамере прототип поднялся на высоту 5 см.

Она отметила, что дрон продемонстрировал способность совершать полеты на Красной планете.

"В следующий раз он полетит уже на Марсе", - подчеркнула Аун.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Энн Макклейн и Ник Хейг в пятницу, 22 марта, начали 214-й выход в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения работ на внешней поверхности орбитального комплекса.

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