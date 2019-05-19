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Вертоліт Sikorsky HH-60W здійснив перший політ для ВПС США

Новини » Транспорт    19.05.2019 - 22:59
Вертоліт Sikorsky HH-60W здійснив перший політ для ВПС США
Ілюстративне фото (скрін-шот youtube.com)

Перший політ тривав трохи більше години

Новий американський вертоліт Sikorsky HH-60W, або CRH (Combat Rescue Helicopter), призначений для Військово-повітряних сил США, вперше злетів на аеродромі компанії Sikorsky в Уест-Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naked Science.

Як повідомляється, перший політ HH-60W відбувся 17 травня 2019 року і тривав трохи більше години.

Випробування включали в себе зависання і маневри на низькій швидкості. Планується, що машина вже незабаром почне замінювати собою HH-60G Pave Hawk, який є модифікацією Sikorsky UH-60 Black Hawk і вже застарів.

За словами представника Військово-повітряних сил США Едварда Стэнхауса, "оскільки перший успішний політ Combat Rescue Helicopter вже позаду, очікується завершення програми льотних випробувань Sikorsky, експлуатаційних випробувань і виробництва цього апарата для підтримки критично важливих рятувальних місій ВВС".

Раніше гігантський двофюзеляжний літак для запуску космічних ракет Stratolaunch компанії Stratolaunch Systems здійснив перший пробний політ.

Stratolaunch успішно здійснив свій перший політ. Літак вилетів з аеродрому в пустелі Мохаве в Каліфорнії. Випробувальний політ Stratolaunch проходив на південь від Лос-Анджелеса.

Також РБК-Україна писало, що NASA провело перші польотні випробування прототипу дрона-вертольота, який передбачається доставити на Марс в лютому 2021 року.

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