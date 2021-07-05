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Вертолет NASA совершил девятый полет на Марсе. Он стал самым длинным

Новина українською →
США , Понедельник 05 июля 2021 22:54
Вертолет NASA совершил девятый полет на Марсе. Он стал самым длинным Фото: Вертолет Ingenuity совершил девятый полет (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Сергей Пышкин

Роботизированный дрон-разведчик Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса. Устройство отметилось самым продолжительным полетом с момента пребывания на красной планете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт NASA.

Как отмечает космическое агентство, Ingenuity продержался над поверхностью планеты 166,4 секунды, что является самым продолжительным результатом с момента его пребывания на Марсе. Во время полета дрон преодолел расстояние более чем на 600 метров со скоростью 5 м/с.

В частности, аппарату удалось сделать несколько качественных снимков во время движения.

Пресс-служба NASA сообщает, что девятый полет оказался самым сложным для Ingenuity.

Напомним, что марсианский вертолет, строительство которого обошлось в 80 млн долларов, был транспортирован до кратера Езеро 18 вместе с марсоходом Perseverance. NASA, со своей стороны, рассчитывает на исследование ближайших регионов от места приземления аппарата. Главной задачей винтокрыла является попытка обнаружить следы возможного существования жизни в далеком прошлом на поверхности Марса.

Вертолет NASA совершил девятый полет на Марсе. Он стал самым длиннымФото: тень на поверхности Марса от вертолета Ingenuity (twitter.com/NASAJPL)

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