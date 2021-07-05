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Гвинтокрил NASA здійснив дев'ятий політ на Марсі. Він став найдовшим

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США , Понеділок 05 липня 2021 22:54
Гвинтокрил NASA здійснив дев'ятий політ на Марсі. Він став найдовшим Фото: Вертоліт Ingenuity здійснив дев'ятий політ (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Сергій Пишкін

Роботизований дрон-розвідник Ingenuity здійснив дев’ятий політ над поверхнею Марса. Пристрій відзначився найтривалішим польотом з моменту перебування на червоній планеті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт NASA.

Як відзначає космічне агентство, Ingenuity протримався над поверхнею планети 166,4 секунди, що є найтривалішим результатом з моменту його перебування на Марсі. Під час польоту дрон подолав відстань більше ніж на 600 метрів зі швидкістю 5 м/с.

Зокрема, апаратові вдалося зробити декілька якісних знімків під час руху.

Пресслужба NASA повідомляє, що дев’ятий політ виявився найскладнішим для Ingenuity.

Нагадаємо, що марсіанський гвинтокрил, будівництво якого, обійшлося в 80 млн доларів, був транспортований до кратера Езеро 18 разом з марсоходом Perseverance. NASA, зі свого боку, розраховує на дослідження найближчих регіонів від місця приземлення апарату. Головним завданням гвинтокрила є спроба виявити сліди можливого існування життя в далекому минулому на поверхні Марсу.

Гвинтокрил NASA здійснив дев'ятий політ на Марсі. Він став найдовшимФото: тінь на поверхні Марсу від гвинтокрила Ingenuity (twitter.com/NASAJPL)

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