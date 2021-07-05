Гвинтокрил NASA здійснив дев'ятий політ на Марсі. Він став найдовшим

Як відзначає космічне агентство, Ingenuity протримався над поверхнею планети 166,4 секунди, що є найтривалішим результатом з моменту його перебування на Марсі. Під час польоту дрон подолав відстань більше ніж на 600 метрів зі швидкістю 5 м/с.

Зокрема, апаратові вдалося зробити декілька якісних знімків під час руху.

#MarsHelicopter’s 9th flight, expected no earlier than #FourthOfJuly, is set to push it to its limits. https://t.co/oRw1Wgyi2c



The team is aiming for Ingenuity to:

Travel ~2,041 ft (625 meters)

Hit a speed of 5 m/s

Fly for ~167 seconds

Take color images of the trip pic.twitter.com/3y8YAQemwo — NASA JPL (@NASAJPL) July 2, 2021

Пресслужба NASA повідомляє, що дев’ятий політ виявився найскладнішим для Ingenuity.

Нагадаємо, що марсіанський гвинтокрил, будівництво якого, обійшлося в 80 млн доларів, був транспортований до кратера Езеро 18 разом з марсоходом Perseverance. NASA, зі свого боку, розраховує на дослідження найближчих регіонів від місця приземлення апарату. Головним завданням гвинтокрила є спроба виявити сліди можливого існування життя в далекому минулому на поверхні Марсу.

Фото: тінь на поверхні Марсу від гвинтокрила Ingenuity (twitter.com/NASAJPL)