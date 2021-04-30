Вертолет NASA совершил четвертый полет на Марсе: поднялся выше, пролетел дальше

Вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба NASA.
“Марсианский вертолет завершил свой четвертый полет, пролетев дальше и быстрее, чем когда-либо”, - говорится в сообщении.
В NASA отметили, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса и пообещали в ближайшее время их опубликовать.
Напомним, четвертый полет вертолета NASA был запланирован на 29 апреля. Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 метра и проведет в воздухе 117 секунд. Однако по техническими причинам испытания были перенесены.
Отметим, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.
Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.
Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.