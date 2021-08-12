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Вертолет NASA сфотографировал марсоход на Красной планете

Автор: Сергей Пышкин

Вертолет Ingenuity сфотографировал марсоход Perseverance на Красной планете. Дрон-разведчик сделал кадр во время своего 11 полета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Эксперты NASA специально организовали одиннадцатый полет дрона таким образом, чтобы он опережал своего космического напарника. Кадры были сделаны с высоты 12 метров и на расстоянии пол километра от него.

На этот же раз, Ingenuity удалось продержаться в воздухе 130,9 секунды. В течение августа NASA рассчитывают осуществить еще один полет вертолета, во время которого дрон разведает район Южного Сейта.

Напомним, что дрон-разведчик Ingenuity и марсоход Perseverance высадились на Красную планету 18 февраля 2021 года. В течение последних семи месяцев устройства исследуют местность Марса.

Фото: вертолет NASA сфотографировал марсоход на Красной планете (фото jpl.nasa.gov)

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