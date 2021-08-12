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Гелікоптер NASA сфотографував марсохід на Червоній планеті

Автор: Сергій Пишкін

Гелікоптер Ingenuity сфотографував марсохід Perseverance на Червоній планеті. Дрон-розвідник зробив кадр під час свого 11 польоту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху NASA.

Експерти NASA спеціально організували одинадцятий політ дрона таким чином, аби він випереджав свого космічного напарника. Кадри було зроблено з висоти 12 метрів й на відстані пів кілометра від нього.

Цього ж разу, Ingenuity вдалося протриматися у повітрі 130,9 секунди. Протягом серпня NASA розраховують здійснити ще один політ гелікоптера, під час якого дрон розвідає район Південного Сейта.

Нагадаємо, що дрон-розвідник Ingenuity та марсохід Perseverance висадились на Червону планету 18 лютого 2021 року. Протягом останніх семи місяців пристрої досліджують місцевість Марсу.

Фото: Гелікоптер NASA сфотографував марсохід на Червоній планеті (jpl.nasa.gov)

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