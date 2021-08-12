Гелікоптер NASA сфотографував марсохід на Червоній планеті

Експерти NASA спеціально організували одинадцятий політ дрона таким чином, аби він випереджав свого космічного напарника. Кадри було зроблено з висоти 12 метрів й на відстані пів кілометра від нього.

Цього ж разу, Ingenuity вдалося протриматися у повітрі 130,9 секунди. Протягом серпня NASA розраховують здійснити ще один політ гелікоптера, під час якого дрон розвідає район Південного Сейта.

Нагадаємо, що дрон-розвідник Ingenuity та марсохід Perseverance висадились на Червону планету 18 лютого 2021 року. Протягом останніх семи місяців пристрої досліджують місцевість Марсу.