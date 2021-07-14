Вертолет NASA сделал новые яркие снимки поверхности Марса

Марсианский вертолет Ingenuity прислал в NASA снимки, которые он сделал во время рекордного девятого полета над поверхностью Красной планеты. На фотографиях можно увидеть песчаные холмы поля "Séítah".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NASA .

Стоит отметить, что благодаря новым кадрам, Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству будет иметь возможность построить следующую программу исследований для марсохода Perseverance, который прибыл к Марсу вместе с вертолетом.

Ученые отмечают, что благодаря свежим фотографиям, они смогут проанализировать изменения марсианских пород и понять, каким образом менялся климат на Красной планете в течение его существования.