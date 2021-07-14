Гвинтокрил NASA зробив нові яскраві знімки поверхні Марсу

Марсіанський гвинтокрил Ingenuity надіслав до NASA знімки, які він зробив під час рекордного дев’ятого польоту над поверхнею Червоної планети. На фотографіях можна побачити піщані пагорби поля "Séítah".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA .

Варто відзначити, що завдяки новим кадрам, Національне управління США з аеронавтики й космічного простору матиме можливість побудувати наступну програму досліджень для марсохода Perseverance, який прибув до Марсу разом з гелікоптером.

Науковці зауважують, що завдяки свіжим фотографіям, вони зможуть проаналізувати зміни марсіанських порід й зрозуміти, яким чином змінювався клімат на Червоній планеті протягом його існування.