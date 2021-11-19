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NASA показало полет мини-вертолета Ingenuity над поверхностью Марса

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Пятница 19 ноября 2021 18:18
NASA показало полет мини-вертолета Ingenuity над поверхностью Марса Фото: NASA показало полет мини-вертолета Ingenuity над поверхностью Марса (mars.nasa.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось видеороликом полета мини-вертолета Ingenuity. Он длился в течение 160 секунд и был одним из самых сложных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения.

Во время полета вертолет сделал снимки геологического объекта Сеита с высоты 8 метров, чтобы предоставить ученым больше информации для дальнейшей работы марсохода Perseverance.

"Товарищ" Ingenuity зафиксировал полет с расстояния 300 метров.

"Это видео не только показывает, как работает Ingenuity, но также можно увидеть размер территории, которую исследует вертолет", - сказал Джастин Маки из Лаборатории реактивного движения НАСА.

На видео можно увидеть, как вертолет поднял шлейф пыли во время взлета, а после достижения необходимой высоты - настроил камеру для исследования местности. Ingenuity приземлился на расстоянии, примерно 12 метров от первоочередной позиции.

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