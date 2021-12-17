Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів
Вертоліт Ingenuity, що знаходиться на Марсі, здійснив вже 18-й за рахунком політ за час своєї місії, яка почалася десять місяців тому. Під час останнього польоту він пролетів над Марсом рекордні 230 метрів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Лабораторії реактивного руху.
"В ході успішного польоту вертоліт подолав 230 м, рухаючись зі швидкістю 2,5 м/с до північного кордону району під назвою Seitah. Він був у повітрі 124,3 секунди", - йдеться в повідомленні.
За інформацією NASA, Ingenuity налітав на даний момент в сукупності понад 3,8 км, піднімаючись на висоту до 12 м і розганяючись до 5 м/с, провівши в повітрі майже 33 хвилини.
Місія Ingenuity покликана допомогти у створенні наступного марсіанського вертольота. Він буде більше за розмірами і оснащений шістьма гвинтами. Передбачається, що маса апарату складе приблизно 30 кг.
Розробка Ingenuity, маса якого становить 1,8 кг, коштувала 80 млн доларів. На Марсі він вперше злетів 19 квітня.
Раніше ми писали, що NASA показало політ міні-вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.