Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів

Вертоліт Ingenuity, що знаходиться на Марсі, здійснив вже 18-й за рахунком політ за час своєї місії, яка почалася десять місяців тому. Під час останнього польоту він пролетів над Марсом рекордні 230 метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Лабораторії реактивного руху.

"В ході успішного польоту вертоліт подолав 230 м, рухаючись зі швидкістю 2,5 м/с до північного кордону району під назвою Seitah. Він був у повітрі 124,3 секунди", - йдеться в повідомленні.

За інформацією NASA, Ingenuity налітав на даний момент в сукупності понад 3,8 км, піднімаючись на висоту до 12 м і розганяючись до 5 м/с, провівши в повітрі майже 33 хвилини.

Місія Ingenuity покликана допомогти у створенні наступного марсіанського вертольота. Він буде більше за розмірами і оснащений шістьма гвинтами. Передбачається, що маса апарату складе приблизно 30 кг.

Розробка Ingenuity, маса якого становить 1,8 кг, коштувала 80 млн доларів. На Марсі він вперше злетів 19 квітня.