ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів

Новость на русском →
П'ятниця 17 грудня 2021 23:02
Вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів Фото: вертоліт NASA Ingenuity пролетів над Марсом рекордні 230 метрів (twitter.com/NASAJPL)
Автор: Анна Полисученко

Вертоліт Ingenuity, що знаходиться на Марсі, здійснив вже 18-й за рахунком політ за час своєї місії, яка почалася десять місяців тому. Під час останнього польоту він пролетів над Марсом рекордні 230 метрів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Лабораторії реактивного руху.

"В ході успішного польоту вертоліт подолав 230 м, рухаючись зі швидкістю 2,5 м/с до північного кордону району під назвою Seitah. Він був у повітрі 124,3 секунди", - йдеться в повідомленні.

За інформацією NASA, Ingenuity налітав на даний момент в сукупності понад 3,8 км, піднімаючись на висоту до 12 м і розганяючись до 5 м/с, провівши в повітрі майже 33 хвилини.

Місія Ingenuity покликана допомогти у створенні наступного марсіанського вертольота. Він буде більше за розмірами і оснащений шістьма гвинтами. Передбачається, що маса апарату складе приблизно 30 кг.

Розробка Ingenuity, маса якого становить 1,8 кг, коштувала 80 млн доларів. На Марсі він вперше злетів 19 квітня.

Раніше ми писали, що NASA показало політ міні-вертольота Ingenuity над поверхнею Марса.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA НАСА
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах