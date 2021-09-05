Вертолет Ingenuity снова полетал над Марсом: он помогает марсоходу Perseverance

Американский марсианский вертолет Ingenuity уже 13-й раз пролетел над поверхностью Красной планеты. Вертолет сделал новые снимки Марса, чтобы помочь марсоходу Perseverance.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA JPL.
Вертолет Ingenuity двигался со скоростью 3,3 метра в секунду и делал снимки поверхности на юго-запад от региона Южный Сейт.
Как пояснили в NASA, эта авиаразведка поможет американскому марсоходу Perseverance планировать свои дальнейшие шаги в рамках миссии на Марсе.
Напомним, на днях марсоход Perseverance со второй попытки взял образцы марсианской породы.
До этого ученые заметили на Марсе масштабный оползень.