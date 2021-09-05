UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Вертолет Ingenuity снова полетал над Марсом: он помогает марсоходу Perseverance

Автор: Дмитрий Левицкий

Американский марсианский вертолет Ingenuity уже 13-й раз пролетел над поверхностью Красной планеты. Вертолет сделал новые снимки Марса, чтобы помочь марсоходу Perseverance.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA JPL.

Вертолет Ingenuity двигался со скоростью 3,3 метра в секунду и делал снимки поверхности на юго-запад от региона Южный Сейт.

Как пояснили в NASA, эта авиаразведка поможет американскому марсоходу Perseverance планировать свои дальнейшие шаги в рамках миссии на Марсе.

Напомним, на днях марсоход Perseverance со второй попытки взял образцы марсианской породы.

До этого ученые заметили на Марсе масштабный оползень.

Читайте РБК-Украина в Google News
МарсNASA