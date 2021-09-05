Вертоліт Ingenuity знову політав над Марсом: він допомагає марсоходу Perseverance

Американський марсіанський вертоліт Ingenuity вже 13-й раз пролетів над поверхнею Червоної планети. Вертоліт зробив нові знімки Марсу, щоб допомогти марсоходу Perseverance.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA JPL.
Вертоліт Ingenuity рухався зі швидкістю 3,3 метри на секунду та робив знімки поверхні на південний захід від регіону Південний Сейт.
Як пояснили в NASA, ця авіарозвідка допоможе американському марсоходу Perseverance планувати свої подальші кроки в рамках місії на Марсі.
Нагадаємо, днями марсохід Perseverance з другої спроби взяв зразки марсіанської породи.
До цього науковці помітили на Марсі масштабний зсув ґрунту.