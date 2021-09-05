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Вертоліт Ingenuity знову політав над Марсом: він допомагає марсоходу Perseverance

Автор: Дмитро Левицький

Американський марсіанський вертоліт Ingenuity вже 13-й раз пролетів над поверхнею Червоної планети. Вертоліт зробив нові знімки Марсу, щоб допомогти марсоходу Perseverance.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA JPL.

Вертоліт Ingenuity рухався зі швидкістю 3,3 метри на секунду та робив знімки поверхні на південний захід від регіону Південний Сейт.

Як пояснили в NASA, ця авіарозвідка допоможе американському марсоходу Perseverance планувати свої подальші кроки в рамках місії на Марсі.

Нагадаємо, днями марсохід Perseverance з другої спроби взяв зразки марсіанської породи.

До цього науковці помітили на Марсі масштабний зсув ґрунту.

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МарсNASA