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Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта

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космос, Пятница 03 сентября 2021 01:42
Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта Фото: марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта (NASA/JPL-Caltech)
Автор: Наталья Скороход

Американский марсоход NASA Perseverance добыл первый образец грунта планеты Марс. Это удалось сделать со второй попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Адама Стелтцнера в Twitter.

Главный инженер проекта Адам Стелтцнер сообщил о прорыве в области исследования планеты Марс. По его словам, американскому марсоходу Perseverance, наконец удалось добыть первый образец марсианского грунта.

"У нас есть образец! Я никогда не был так счастлив видеть дыру в скале", - сообщил Стелтцнер.

На фото видно, что марсоходу удалось высверлить отверстие в одном из камней на Марсе.

Отметим, что этот образец станет первым в истории фрагментом горной породы, извлеченным из камня на другой планете и приготовленным для отправки на Землю. В течение следующего года марсоход должен собрать более двух десятков образцов породы на планете Марс. После этого образцы доставят на Землю совместными усилиями США и Европы.

Добавим, что первая попытка марсохода NASA добыть грунт была неудачной. Образец рассыпался в пыль.

Напомним, что в первый раз марсоход преодолел 455 метров, чтоб собрать образец породы на Марсе. Однако этого не удалось сделать.

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