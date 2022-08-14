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Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

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Неділя 14 серпня 2022 09:12
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 550 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 14 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43550 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1864 (+8);
  • бойових броньованих машин - 4126 (+11);
  • артилерійських систем - 980 (+2);
  • РСЗВ - 261 (+0);
  • засоби ППО - 136 (+0);
  • літаків - 233 (+0);
  • вертольотів - 194 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 784 (+5);
  • крилаті ракети - 187 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3039 (+3);
  • спеціальної техніки - 91 (+0).

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили три склади і три бази російських окупантів в Херсонській області.

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