Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні

Збройним силам України за минулу добу вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 550 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.