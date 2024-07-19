Фаріон померла у лікарні

Ірина Фаріон сьогодні, 19 липня, померла у лікарні, де знаходилися із пораненнями у важкому стані після замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового і голову Львівської ОВА Максима Козицього.

"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося", - зазначив чиновник. Він також висловив щирі співчуття рідним, близьким та учням Фаріон. "Пошуки нападника ще тривають", - додав Козицький.. Новина доповнюється...