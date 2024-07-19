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Фаріон померла у лікарні

П'ятниця 19 липня 2024 23:34
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Фаріон померла у лікарні Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ірина Фаріон сьогодні, 19 липня, померла у лікарні, де знаходилися із пораненнями у важкому стані після замаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового і голову Львівської ОВА Максима Козицього.

"Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося", - зазначив чиновник.

Він також висловив щирі співчуття рідним, близьким та учням Фаріон.

"Пошуки нападника ще тривають", - додав Козицький..

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