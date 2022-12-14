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За версією Forbes. Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини

Фото: Американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Американський винахідник Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу Real Time Billionaires. Його обійшов президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Згідно з даними журналу, статки засновника SpaceX оцінюють у 176,8 мільярда доларів, а глави LVMH - у 188,6 мільярда доларів.

Протягом минулої доби Маск втратив 4,5 мільярда доларів, або 2,49% свого капіталу, тоді як Арно навпаки збільшив на 2,7 мільярда доларів (+1,44%).

Однак агенство Bloomberg все ще вважає американця найбагатшою людиною у світі зі 168 мільярдами доларів, у той час як француз має 167 мільярдів доларів і другу сходинку.

Нагадаємо, власник SpaceX опускався з першого рядка рейтингу Forbes 7 грудня, лише на півгодини.

До слова, Маск отримав статус найбагатшої людини у світі 26 жовтня 2021 року. Тоді його капітал оцінювався у 271,3 мільярда доларів.

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Илон Маск