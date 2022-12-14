За версією Forbes. Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини

Американський винахідник Ілон Маск втратив перше місце у рейтингу Real Time Billionaires. Його обійшов президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
Згідно з даними журналу, статки засновника SpaceX оцінюють у 176,8 мільярда доларів, а глави LVMH - у 188,6 мільярда доларів.
Протягом минулої доби Маск втратив 4,5 мільярда доларів, або 2,49% свого капіталу, тоді як Арно навпаки збільшив на 2,7 мільярда доларів (+1,44%).
Однак агенство Bloomberg все ще вважає американця найбагатшою людиною у світі зі 168 мільярдами доларів, у той час як француз має 167 мільярдів доларів і другу сходинку.
Нагадаємо, власник SpaceX опускався з першого рядка рейтингу Forbes 7 грудня, лише на півгодини.
До слова, Маск отримав статус найбагатшої людини у світі 26 жовтня 2021 року. Тоді його капітал оцінювався у 271,3 мільярда доларів.