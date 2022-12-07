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Ілон Маск втратив статус найбагатшої у світі людини: хто його замінив

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Середа 07 грудня 2022 18:25
Ілон Маск втратив статус найбагатшої у світі людини: хто його замінив Фото: Ілон Маск, засновник Tesla й SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Засновник Tesla й новоспечений власник Twitter Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини у світі. Це сталося на після придбання соціальної мережі мікроблогів й продажу акцій компанії з виробництва електромобілів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Маск прийняв рішення розпочати продаж акцій Tesla, аби профінансувати угоду щодо Twitter на суму 44 мільярди доларів.

Відтепер статус найбагатшої людини у світі отримав виконавчий директор материнської компанії LVMH, яка належить бренду Louis Vuitton, Бернар Арно. Особистий статок бізнесмена та його сім'ї становить 185,4 мільярда доларів.

Капітал Маск наразі оцінюється у розмірі 185,3 млрд доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Маск отримав статус найбагатшої людини у світі ще 26 жовтня 2021 року. Тоді ж його капітал оцінювався у розмірі 271,3 млрд доларів.

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Илон Маск
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