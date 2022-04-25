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Вероятность утверждения шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала, - СМИ

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Брюссель, Понедельник 25 апреля 2022 16:58
Вероятность утверждения шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала, - СМИ Фото: ЕС может не согласовать на этой неделе шестой пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вероятность представления и согласования шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала. Ожидается, что послы блока и Еврокомиссия 27 апреля проведут встречу, на которой обсудят войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Кажется маловероятным, что 6-й пакет санкций ЕС в отношении России будет представлен и даже согласован на этой неделе", - написал журналист.

По его словам, в среду, 27 апреля, послы ЕС и Еврокомиссия проведут общие дебаты о войне на Украине. Он добавил, что на встрече никаких предложений не ожидается.

Напомним, ранее еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС идет работа над новым пакетом санкций против России, который должен ударить по российской энергетике.

Отметим, ЕС рассматривает три варианта ограничений на нефть из России.

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