Вероятность утверждения шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала, - СМИ
Вероятность представления и согласования шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала. Ожидается, что послы блока и Еврокомиссия 27 апреля проведут встречу, на которой обсудят войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Кажется маловероятным, что 6-й пакет санкций ЕС в отношении России будет представлен и даже согласован на этой неделе", - написал журналист.
По его словам, в среду, 27 апреля, послы ЕС и Еврокомиссия проведут общие дебаты о войне на Украине. Он добавил, что на встрече никаких предложений не ожидается.
Напомним, ранее еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС идет работа над новым пакетом санкций против России, который должен ударить по российской энергетике.
Отметим, ЕС рассматривает три варианта ограничений на нефть из России.
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