Вероятность утверждения шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала, - СМИ

Фото: ЕС может не согласовать на этой неделе шестой пакет санкций против России (Getty Images)

Вероятность представления и согласования шестого пакета санкций ЕС против России на этой неделе мала. Ожидается, что послы блока и Еврокомиссия 27 апреля проведут встречу, на которой обсудят войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.