ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Імовірність затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала, - ЗМІ

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 25 квітня 2022 16:58
Імовірність затвердження шостого пакету санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала, - ЗМІ Фото: ЄС може не узгодити на цьому тижні шостий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Імовірність подання та узгодження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії Цього тижня мала. Очікується, що посли блоку і Єврокомісія 27 квітня проведуть зустріч, на якій обговорять війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Здається малоймовірним, що 6-й пакет санкцій ЄС щодо Росії буде представлений і навіть узгоджений на цьому тижні", - написав журналіст.

За його словами, в середу, 27 квітня, посли ЄС і Єврокомісія проведуть загальні дебати про війну на Україні. Він додав, що на зустрічі ніяких пропозицій не очікується.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що у ЄС йде робота над новим пакетом санкцій проти Росії, який повинен вдарити по російській енергетиці.

Відзначити, ЄС розглядає три варіанти обмежень на нафту з Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Війна в Україні
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде