ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вероятность прямого участия Беларуси в войне остается низкой: эксперты назвали причину

Новина українською →
Минск, Вторник 12 июля 2022 05:35
Вероятность прямого участия Беларуси в войне остается низкой: эксперты назвали причину Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Вероятность прямого участия Беларуси в войне против Украины остается низкой из-за ее влияния на внутреннюю политику страны. Вторжение может изменить стабильность и даже поставить под сомнение выживание действующего политического режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Президент России Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства.

Ожидается, что Лукашенко продолжит предоставлять войскам РФ доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину номинальную поддержку.

Как сообщалось, 10 июня в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.

Также в Беларуси заметили передвижение российской колонны в сторону Украины. Речь идет об около 10 единиц техники со знаками "V" и флагами СССР.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Александр Лукашенко Вторжение России в Украину Владимир Путин
NEWS
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина
DAILY
Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без компромиссов. Когда Украина победит Россию и что для этого нужно