Вероятность прямого участия Беларуси в войне остается низкой: эксперты назвали причину

Вероятность прямого участия Беларуси в войне против Украины остается низкой из-за ее влияния на внутреннюю политику страны. Вторжение может изменить стабильность и даже поставить под сомнение выживание действующего политического режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Ожидается, что Лукашенко продолжит предоставлять войскам РФ доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину номинальную поддержку.

Президент России Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства.

Как сообщалось, 10 июня в Беларуси вновь активизировалась российская военная авиация. На военный аэродром в Мачулищах (Минская область) прилетели два Ил-76 Воздушно-космических сил России и самолет ДРЛО А-50.

Также в Беларуси заметили передвижение российской колонны в сторону Украины. Речь идет об около 10 единиц техники со знаками "V" и флагами СССР.

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