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Вероятность всегда есть. В МОН рассказали, будет ли "дистанционка" в школах осенью

Автор: Александр Белоус

В Министерстве образования и науки Украины пока не видят перспектив возвращения к дистанционному образованию. Но из-за распространения штамма "Дельта" такая вероятность существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра образования министра образования и науки Сергея Шкарлета изданию "Слово и дело".

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения к дистанционному образованию с сентября 2021 года, Шкарлет сказал: "По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет".

В то же время он напомнил, что осень связана с похолоданием, а в межсезонье всегда растет количество заболеваний.

"Не только на ковид, но и на обычные острые респираторные болезни. Это - первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию, - это распространение штамма "Дельта", всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - добавил он.

Шкарлет напомнил, что сегодня есть норма, инициированная Министерством здравоохранения, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, абсолютное большинство родителей учеников в Украине (65%) выступают против дистанционного образования, поскольку эта форма привела к снижению уровня успеваемости детей.

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