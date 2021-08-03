Вероятность всегда есть. В МОН рассказали, будет ли "дистанционка" в школах осенью

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения к дистанционному образованию с сентября 2021 года, Шкарлет сказал: "По состоянию на сейчас, в принципе, перспектив нет".

В то же время он напомнил, что осень связана с похолоданием, а в межсезонье всегда растет количество заболеваний.

"Не только на ковид, но и на обычные острые респираторные болезни. Это - первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию, - это распространение штамма "Дельта", всех других новых штаммов коронавируса, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае", - добавил он.

Шкарлет напомнил, что сегодня есть норма, инициированная Министерством здравоохранения, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.