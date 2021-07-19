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Две трети родителей учеников против дистанционного образования

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Украина, Понедельник 19 июля 2021 13:06
Две трети родителей учеников против дистанционного образования Фото: большинство родителей учеников против дистанционного образования (dnmcps.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство родителей учеников в Украине (65%) выступают против дистанционного образования. Эта форма привела к снижению уровня успеваемости детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

Две трети родителей учеников против дистанционного образования

Несмотря на то, что 50% семей, чьи дети или внуки ходят в школу, согласились с тем, что внедрение дистанционного образования в той или иной степени способствовало защиты их семьи от потенциального заражения коронавирусной инфекцией, 56% отметили, что проблем от дистанционной формы обучения было больше чем пользы.

Среди самых распространенных проблем, которые возникали во время дистанционного образования, родители отмечали снижение уровня успеваемости детей (72%), недостаток внимания учителей к потребностям детей во время учебы (51%) и формальный подход учителей к проведению дистанционного обучения (50%).

Две трети родителей учеников против дистанционного образования

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии в период с 1 по 7 июня 2021 года среди 2003 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (САТІ). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в июне 2021 года оценка гражданами среднего образования в Украине продолжает колебаться между средним и низким качеством.

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