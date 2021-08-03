Імовірність завжди є. У МОН розповіли, чи буде "дистанційка" у школах восени

Відповідаючи на запитання про перспективи повернення до дистанційної освіти з вересня 2021 року, Шкарлет сказав: "Станом на зараз, в принципі, перспектив немає".

Водночас він нагадав, що осінь пов'язана з похолоданням, а у міжсезоння завжди зростає кількість захворювань.

"Не тільки на ковід, а й на звичайні гострі респіраторні хвороби. Це – перша особливість. І друга особливість, яка може вплинути на повернення до дистанційної освіти, – це розповсюдження штаму "Дельта", всіх інших нових штамів коронавірусу, які взагалі виникають у світі. Тому імовірність завжди є, у будь-якому випадку", - додав він.

Шкарлет нагадав, що сьогодні є норма, ініційована Міністерством охорони здоров'я , що за наявності 80% вакцинованого педколективу заклади освіти будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах.