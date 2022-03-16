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Вероятно враг готовит провокации. В ГСЧС предупредили о попытках завладеть формой пожарных

Фото: в ГСЧС предупредили о попытках завладеть формой пожарных (фото facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

ГСЧС предупреждает о возможных провокациях. Враг пытается завладеть форменной одеждой пожарных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в ГСЧС, неизвестные совершают телефонные звонки подразделениям, руководителям частей или же представителям пресс-служб и представляют родственниками их работников.

"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников",- пишет пресс-служба.

В ГСЧС призывают сообщать о незаконных способах завладеть формой спасателей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сотрудничестве с агрессором. Отныне коллаборантам грозит до 15 лет тюрьмы.

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