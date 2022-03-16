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Ймовірно ворог готує провокації. У ДСНС попередили про спроби заволодіти формою пожежників

Фото: у ДСНС попередили про спроби заволодіти формою пожежників (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

ДСНС попереджає про можливі провокації. Ворог намагається заволодіти форменим одягом пожежників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як відзначають у ДСНС, невідомі здійснюють телефонні дзвінки до підрозділів, керівників частин або ж представників пресслужб та представляють родичами їх працівників.

"Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій! Офіційно повідомляємо, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб ДСНС від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс ДСНС, а не через родичів співробітників",- пише пресслужба.

У ДСНС закликають повідомляти про незаконні способи заволодіти формою рятувальників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про співпрацю з агресором. Відтепер колаборантам загрожує до 15 років в'язниці.

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