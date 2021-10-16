Вероятно причастна к боевикам. В Луганской области задержали 58-летнюю женщину
Фото: в Луганской области задержали женщину, которая предположительно причастна к боевикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Луганской области военные задержали 58-летнюю женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас ее задержали и отправили в местный отдел полиции.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
При обязательной проверке документов во время пересечения блокпоста, военные задержали 58-летнюю жительницу города Луганск.
"Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям", - пишет пресс-служба.
Подозреваемая была задержана и доставлена в местный отдел полиции.