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Ймовірно причетна до бойовиків. В Луганській області затримали 58-річну жінку

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Луганська область, Субота 16 жовтня 2021 21:21
Ймовірно причетна до бойовиків. В Луганській області затримали 58-річну жінку Фото: в Луганській області затримали жінку, яка ймовірно причетна до бойовиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Луганській області військові затримали 58-річну жінку, яка підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань. Наразі її затримали та відправили до місцевого відділу поліції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

При обов’язковій перевірці документів під час перетину блокпосту, військові затримали 58-річну жительку міста Луганськ.

"Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється у причетності до незаконних збройних формувань", - пише пресслужба.

Підозрювану було затримано й доставлено до місцевого відділу поліції.

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