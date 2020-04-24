Вернувшиеся в Украину из-за границы могут прийти самоизоляцию вместо обсервации

Граждане Украины, которые вернулись в страну из-за границы, смогут пройти самоизоляцию вместо обсервации с помощью мобильного приложения "Дія". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что те, у кого нет смартфона, и кто не сможет пользоваться приложением, обязаны будут пройти обсервацию в классическом формате - в специальных помещениях, подготовленных государством. Таких украинцев, находящихся за рубежом, около 10-15%.

"Благодаря приложения "Дія" мы облегчим процесс изоляции для украинцев. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа. Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации", - отметил президент Владимир Зеленский.

Также приложение поможет разработать безопасный план перевозки лиц, которые находятся заграницей в затруднительном положении.

"Конечно, мы должны помогать нашим гражданам за рубежом. Кому-то нужна операция, у кого истек срок действия визы, у кого закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства", - сказал президент.

Напомним, ранее власти Киева запустили контроль за соблюдением карантина через Telegram. Киевлянам на самоизоляции будут приходить push-сообщения на которые те должны ответить в течение 10 минут включив геолокацию.

Также сообщалось, что Кабинет министров определился, как будет проходить контроль самоизоляции через мобильное приложение. В частности, украинцы на самоизоляции обязаны в течение 15 минут после получения push-сообщения сделать селфи с геолокацией.