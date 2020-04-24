ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киев запустил контроль за соблюдением карантина через Telegram

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 14:04
Киев запустил контроль за соблюдением карантина через Telegram
Иллюстративное фото (flickr.com/Desiree Catani)

Киевлянам на самоизоляции будут приходить push-сообщения

Соблюдение карантина в Киеве будет отслеживаться через мессенджер Telegram. Об этом сообщил советник киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает сайт КГГА.

По его словам, Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 в Киеве запустил Telegram-бот для киевлян, которые находятся на самоизоляции.

"Теперь контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого", - отметил Бондаренко.

Он также отметил, что такие сообщения приходят несколько раз в день. Если опрашиваемый находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров) или игнорирует сообщение - к нему направляют уполномоченных лиц. Если нарушение самоизоляции подтвердится, на нарушителя составят протокол и оштрафуют на 17 000 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров определился, как будет проходить контроль самоизоляции через мобильное приложение. В частности, украинцы на самоизоляции обязаны в течение 15 минут после получения push-сообщения сделать селфи с геолокацией.

В Киеве горело Байковое кладбище В Киеве за сутки заразилось 9 священнослужителей
Новости Украины Киевкарантинконтроль
News
On Top