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Вернутся ли в Украину сильные морозы: прогноз Укргидрометцентра

Автор: Александр Белоус

В Украине в конце этой недели ожидается снижение ночной температуры ниже нуля. Но предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют, что до конца месяца сильных морозов уже не будет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"По предварительным расчетам, со второй декады февраля возвращения серьезных морозов мы пока не видим", - сказала она.

Птуха отметила, что могут быть определенные колебания температуры, "но чтобы очень сильны были какие-то ультра-полярные вторжения, такого не предвидится".

По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие несколько дней погода изменится. Сейчас на нее влияют атмосферные фронты с Северо-Запада, которые будут проявлять себя до субботы, 12 февраля. Самые большие осадки в Киеве ожидаются в ночь на субботу, когда прогнозируется мокрый снег с дождем.

"Но уже в субботу во второй половине дня большинство территории Украины уже будет находиться в поле высокого давления. В дневные часы по большинству областей будет преобладать погода без осадков. Воскресенье и большую часть понедельника Украина будет находиться под влиянием антициклона", - сказала Птуха

Синоптик сообщила, что на выходных ночные температуры снизятся. В ночь на воскресенье и в ночь на понедельник в Киеве температура может упасть до 4-5 градусов мороза. Но днем будут преобладать плюсовые температуры - 3-4 градуса в воскресенье и понедельник.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура воздух января 2022 года в Киеве составила 1,3 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,9 градусов. За месяц обновлено четыре температурных рекорда.

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