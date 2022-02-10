Чи повернуться в Україну сильні морози: прогноз Укргідрометцентру

"За попередніми розрахунками, з другої декади лютого повернення серйозних морозів ми поки що ми не бачимо", - сказала вона.

Птуха зазначила, що можуть бути певні коливання температури, "але щоб дуже сильні були якісь ультра-полярні вторгнення, такого не передбачається".

За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі кілька днів погода зміниться. Зараз на неї впливають атмосферні фронти із північного заходу, які будуть проявляти себе до суботи, 12 лютого. Найбільші опади у Києві очікуються в ніч на суботу, коли прогнозується мокрий сніг з дощем.

"Але вже в суботу у другій половині дня більшість території України вже перебуватиме в полі високого тиску. У денні години по більшості областей переважатиме погода без опадів. Неділю та більшу частину понеділка Україна перебуватиме під впливом антициклону", - сказала Птуха

Синоптик повідомила, що на вихідних нічні температури знизяться. У ніч на неділю та у ніч на понеділок у Києві температура може впасти до 4-5 градусів морозу. Але вдень переважатимуть плюсові температури - 3-4 градуси у неділю та понеділок.