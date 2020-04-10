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Вернуться в Украину хотят почти 9 тысяч граждан, - МИД

Новости » Общество     10.04.2020 - 09:46
Вернуться в Украину хотят почти 9 тысяч граждан, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Еще более 6 тыс. украинцев готовы ждать завершения карантина за рубежом

По состоянию на 10 апреля, на возвращении в Украину настаивают 8 тыс. 850 граждан. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, еще 6 тыс. 230 украинцев готовы ждать завершения карантина за рубежом.

"Они будут находиться на постоянной связи с посольствами и консульствами, получать необходимую помощь. 8 тысяч 850 человек настаивают на возвращении в Украину", - заявил Кулеба.

Он также сообщил, что всего за помощью в украинские дипломатические учреждения за рубежом обратились 15 тыс. 369 украинцев.

"По состоянию на сейчас у нас немного увеличилось количество граждан, которые обратились за помощью в посольства и консульства. То есть, фактически стали участниками программы "Защита". Это 15 тысяч 369 граждан. Еще в начале этой недели их было 14 тысяч. То есть, в районе одной тысячи увеличение", - уточнил Кулеба.

Напомним, 27 марта Украина полностью закрыла границы для предупреждения распространения коронавируса. 13 марта было принято решение о прекращении авиасообщения.

Украинцы могут вернуться домой только автомобилем, через определенные пункты пропуска и в отдельных случаях - чартерными рейсами.

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