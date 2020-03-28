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В МИД рассказали, из каких стран можно вернуться в Украину автомобилем

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 17:16
В МИД рассказали, из каких стран можно вернуться в Украину автомобилем
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вернуться в Украину можно транзитными коридорами

После решения президента Владимира Зеленского о закрытии украинских границ для всех, попасть в Украину можно только автомобилем и через определенные пункты пропуска. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в своем Telegram-канале с информацией о коронавирусе.

Так, из Германии, Чехии и Австрии украинцы смогут вернуться домой транзитным коридором через Австрию и Венгрию:

  • транзит из Германии возможен по трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, работающей с 17:00 до 01:00;
  • возвращение из Австрии возможно по трассе А1, которая работает с 17:00 до 01:00;
  • в Венгрию можно попасть через пункт пропуск Никелсдорф-Хедьешхалом. Транзитный коридор работает с 21:00 до 5:00;
  • въезд в Украину только через пункт пропуска "Чоп-Захонь".

Граждане, возвращающиеся из Беларуси, России, Словакии, Румынии и Польши смогут попасть в Украину только через пункты пропуска, которые числятся открытыми на специальной карте Государственной таможенной службы. Из Литвы и Латвии вернуться в Украину можно только через Беларусь.

Кроме того, украинцы, которые находятся в Сербии, могут вернуться домой транзитом через Румынию. Для этого необходимо обратиться в украинское посольство в Румынии, которое предоставит румынскому МИД официальный перечень лиц для осуществления транзита.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала введения карантина в Украину вернулись более 100 тысяч украинских граждан. Еще более 100 украинцев находятся на карантине за рубежом из-за подозрения на коронавирус.

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