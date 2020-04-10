Повернутись в Україну хочуть майже 9 тисяч громадян, - МЗС

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Ще понад 6 тис. громадян готові чекати завершення карантину за кордоном

Станом на 10 квітня, на поверненні до України наполягають 8 тис. 850 громадян. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, ще 6 тис. 230 українців готові чекати завершення карантину за кордоном.

"Вони перебуватимуть на постійному зв’язку з посольствами та консульствами, отримуватимуть необхідну допомогу. 8 тисяч 850 людей наполягають на поверненні до України", - заявив Кулеба.

Він також повідомив, що загалом за допомогою до українських дипломатичних установ за кордоном звернулися 15 тис. 369 українців.

"Станом на зараз у нас трохи збільшилась кількість громадян, які звернулися за допомогою до посольств та консульств. Тобто фактично стали учасниками програми "Захист". Це 15 тисяч 369 громадян. Ще на початку цього тижня їх було 14 тисяч. Тобто, в районі однієї тисячі є збільшення", уточнив Кулеба.

Нагадаємо, 27 березня Україна повністю закрила кордони задля попередження поширення коронавірусу. 13 березня було прийнято рішення про припинення авіасполучення.

Українці можуть повернутися додому лише автомобілем, через певні пункти пропуску та у окремих випадках - чартерними рейсами.