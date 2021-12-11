Вернуться на Олимп. Ломаченко проведет бой с Комми: что за соперник и чего ждать дальше

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2-0) утром 12 декабря проведет второй поединок в этом году. В соперниках ганец Ричард Комми (30-3-0).

Для Ломаченко этот бой должен был стать подготовкой к реваншу с Теофимо Лопесом, который год назад сенсационно лишил украинца всех чемпионских титулов. Во всяком случае на то, что этот бой таки состоится, надеялись многие. Но двумя неделями ранее уже Лопес достаточно неожиданно уступил австралийцу Джорджу Камбососу. А как накануне боя с Комми заявил сам Лома, то для него сейчас важен не соперник.

"Для меня важнее пояса", - кратко резюмировал "Хай-тек", намекнув, что боя против Лопеса можно в ближайшее время не ждать.

Сейчас в легком дивизионе чемпионскими поясами владеют Джервонта Дэвис (WBA), Дэвин Хэйни (WBC) и Джордж Камбосос (IBF и WBO). Поэтому в случае победы Ломы над Комми следующим соперником может стать кто-то из этого списка. Но сперва все же нужно одолеть боксера из Ганы.

Кто такой Комми

Ричарду Комми 34 года и он на год старше Ломаченко. За свою карьеру провел 33 поединка - 30 побед (27 нокаутом) и 3 поражения. Последний проигрыш был против Лопеса в 2019 году. Для Комми это была вторая защита чемпионского пояса по версии IBF, но он уже во втором раунде был нокаутирован американцем. В рейтинге Boxrec ганский "терминатор" занимает восьмое место. Лома, к слову, идет на втором месте вслед за Дэвисом.

Перед боем

На церемонии взвешивания перед поединком оба боксера показали идентичный вес в 60,9 кг. При этом никаких скандалов между бойцами не было. Наоборот, каждый из них достаточно уважительно высказывался о сопернике.

"Ричард Комми обладает большой мощью, размахом рук, опытом. Для меня это интересный вызов, и я знаю, что фанам понравится предстоящий бой. Я на 100 процентов здоров и готов к субботнему вечеру", - заявил Ломаченко.

Комми также похвалил украинца, но надеется, что этот бой позволит ему вновь вернуться на боксерский Олимп.

"У него в пассиве два поражения, но он очень техничный боец. Я в любом случае чувствую, что у меня есть все для победы. Он проигрывал дважды, я проигрывал трижды. В ринге все может произойти. Это мой шанс все исправить, все уравнять", - сказал ганец.

Бой для обоих бойцов будет не самым прибыльным. Ломаченко гарантировано заработает 750 тысяч долларов, а Комми - 250 тысяч. Также боксеры получат долю от продажи трансляции.

Когда бой

Старт вечера бокса в Нью-Йорке состоится в 4 утра по Киеву. Однако главный бой между Ломой и Комми начнется в 6:00. Транслироваться файт будет платформой Megogo на своем канале "Гонг".