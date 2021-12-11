Повернутися на Олімп. Ломаченко проведе бій з Коммі: що за суперник і чого чекати далі

Для Ломаченка цей бій мав стати підготовкою до реваншу з Теофімо Лопесом, який рік тому сенсаційно позбавив українця всіх чемпіонських титулів. У всякому разі на те, що цей бій таки відбудеться, сподівалися багато. Але двома тижнями раніше вже Лопес досить несподівано поступився австралійцю Джорджу Камбососу. А як напередодні бою з коммі заявив сам Лома, то для нього зараз важливий не суперник.

"Для мене важливіше пояса",- коротко резюмував "хай-тек", натякнувши, що бою проти Лопеса можна найближчим часом не чекати.

Зараз в легкому дивізіоні чемпіонськими поясами володіють Джервонта Девіс (WBA), Девін Хейні (WBC) і Джордж Камбосос (IBF і WBO). Тому в разі перемоги Ломи над Коммі наступним суперником може стати хтось із цього списку. Але спершу все ж потрібно здолати боксера з Гани.

Хто такий Коммі

Річарду Коммі 34 роки і він на рік старший за Ломаченка. За свою кар'єру провів 33 поєдинки - 30 перемог (27 нокаутом) і 3 поразки. Останній програш був проти Лопеса в 2019 році. Для Коммі це був другий захист чемпіонського поясу за версією IBF, але він вже в другому раунді був нокаутований американцем. У рейтингу Boxrec ганський "термінатор" займає восьме місце. Лома, до слова, йде на другому місці слідом за Девісом.

Перед боєм

На церемонії зважування перед поєдинком обидва боксери показали ідентичну вагу в 60,9 кг. при цьому ніяких скандалів між бійцями не було. Навпаки, кожен з них досить шанобливо висловлювався про суперника.

"Річард Коммі володіє великою міццю, розмахом рук, досвідом. Для мене це цікавий виклик, і я знаю, що фанам сподобається майбутній бій. Я на 100 відсотків здоровий і готовий до суботнього вечора", - заявив Ломаченко.

Коммі також похвалив українця, але сподівається, що цей бій дозволить йому знову повернутися на боксерський Олімп.

"У нього в пасиві дві поразки, але він дуже технічний боєць. Я в будь-якому випадку відчуваю, що у мене є все для перемоги. Він програвав двічі, я програвав тричі. У рингу все може статися. Це мій шанс все виправити, все зрівняти", - сказав ганець.

Бій для обох бійців буде не найприбутковішим. Ломаченко гарантовано заробить 750 тисяч доларів, а Коммі - 250 тисяч. Також боксери отримають частку від продажу трансляції.

Коли бій

Старт вечора боксу в Нью-Йорку відбудеться о 4 ранку за Києвом. Однак головний бій між Ломою і Коммі почнеться о 6:00. Транслюватися файт буде платформою Megogo на своєму каналі "Гонг".