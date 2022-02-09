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Вернулся с заработков шпионом. Харьковчанин передавал России оборонную информацию

Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила харьковчанина на сотрудничестве со спецслужбами РФ. Мужчину завербовали во время его выезда в Россию на заработки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Спецслужбы иностранной страны угрожали и оказывали психологическое давление. От харьковчанина требовали собирать и передавать российским кураторам актуальную оборонную информацию.

В частности, их интересовали сведения о военных объектах в Харьковской области, их дислокации, численности, личном составе, имеющемся вооружении, системе охраны и обороны. А когда мужчина вернулся домой, российские спецслужбы угрожали репрессиями к его родственникам, которые остались в РФ.

"Сотрудники СБУ предотвратили передачу сведений, которые могли повредить государственной безопасности Украины. Харьковчанину сообщено о подозрении в государственной измене в форме шпионажа", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ накрыла "фабрику российских фейков" в Житомирской области.

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Служба безопасности УкраиныХарьков