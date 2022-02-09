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Повернувся із заробітків шпигуном. Харків'янин передавав Росії оборонну інформацію

Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України (СБУ) викрила харків’янина на співпраці зі спецслужбами РФ. Чоловіка завербували під час його виїзду в Росію на заробітки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Спецслужби іноземної країни погрожували та чинили психологічний тиск. Від харків’янина вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну оборонну інформацію.

Зокрема, їх цікавили відомості про військові об’єкти в Харківській області, їхню дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.А коли чоловік повернувся додому, російські спецслужби погрожували репресіями до його родичів, які залишилися в РФ.

"Співробітники СБУ запобігли передачі відомостей, які могли зашкодити державній безпеці України. Харків’янину повідомлено про підозру у державній зраді у формі шпигунства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ накрила "фабрику російських фейків" у Житомирській області.

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Служба безпеки УкраїниХарків