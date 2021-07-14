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Вернулся в Ватикан: Папу Римского выписали из больницы после операции

Автор: Сергей Пышкин

Папу Римского Франциска выписали из больницы в Риме. Глава Католической церкви находился в госпитале в течение десяти дней после операции на кишечнике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

В течение десяти дней в госпитале, Папа Римский ни разу не оставлял работу. В минувшее воскресенье Франциск провел еженедельную мессу с балкона 11-го этажа больницы. В частности, глава Католической церкви провел встречу с онкобольными детьми в одном из отделений медицинского учреждения.

Стоит отметить, что после удаления части легкого в детстве, Папа Римский регулярно обследуется на протяжении всей жизни.

Напомним, что 4 июля Франциска госпитализировали в больницу для плановой операции по поводу симптоматического стеноза толстой кишки.

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Папа Римскийоперация