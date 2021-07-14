Повернувся до Ватикану: Папу Римського виписали з лікарні після операції

Папу Римського Франциска виписали з лікарні в Римі. Голова Католицької церкви перебував у шпиталі протягом десяти днів після операції на кишківнику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ватикану .

Протягом десяти днів у шпиталі, Папа Римський жодного разу не полишав роботу. Минулої неділі Франциск провів щотижневу месу з балкона 11-го поверху лікарні. Зокрема, голова Католицької церкви провів зустріч з онкохворими дітьми в одному з відділень медичного закладу.

Варто відзначити, що після видалення частини легені у дитинстві, Папа Римський регулярно обстежується протягом усього життя.



