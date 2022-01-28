Не вернулись с каникул. Полсотни нардепов пропустили заседания Рады в январе, - КИУ

Не менее 50 народных депутатов пропустили пленарные заседания Верховной рады без известных уважительных причин. Официально 70 депутатов не были зарегистрированы ни на одном из пленарных заседаний с 25 по 28 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет избирателей Украины .

Сообщается, что заседания пропустили 26 представителей "Слуги Народа", 13 - "ОПЗЖ", 8 - внефракционных, по 6 - "Батькивщины" и "Голоса", 5 - группы "За будущее", 4 - "ЕС", 2 - группы "Доверие".

Среди основных причин отсутствия - коронавирус, работа в Парламентской ассамблее Совета Европы и прогулы.

Отметим, накануне спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил о том, что 24 народных депутата болеют COVID. Как известно, еще четыре нардепа отправились на сессию ПАСЕ. По словам главы КИУ Александра Кошеля, реальное количество отсутствующих втрое выше.

"Вероятно, часть политиков пропускают начало работы ВР, поскольку еще не вернулись с зимних каникул, в том числе, из-за границы. Это традиционная ситуация для января, а среди отсутствующих политиков - часть известных депутатов-прогульщиков", - добавил Кошель.