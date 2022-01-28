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Не повернулися з канікул. Півсотні нардепів пропустили засідання Ради в січні, - КВУ

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 13:44
Не повернулися з канікул. Півсотні нардепів пропустили засідання Ради в січні, - КВУ Фото: не всі нардепи повернулися з зимових канікул (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Не менше 50 народних депутатів пропустили пленарні засідання Верховної ради без відомих поважних причин. Офіційно 70 депутатів не були зареєстровані на жодному з пленарних засідань з 25 по 28 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет виборців України.

Повідомляється, що засідання пропустили 26 представників "Слуги народу", 13 - "ОПЗЖ", 8 - позафракційних, по 6 - "Батьківщини" і "Голосу", 5 - групи "За майбутнє", 4 - "ЄС", 2 - групи "Довіра".

Серед основних причин відсутності - коронавірус, робота в Парламентській асамблеї Ради Європи та прогули.

Зазначимо, напередодні спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що 24 народних депутати хворіють на COVID. Як відомо, ще чотири нардепи вирушили на сесію ПАРЄ. За словами голови КВУ Олександра Кошеля, реальна кількість відсутніх втричі вища.

"Ймовірно, частина політиків пропускають початок роботи ВР, оскільки ще не повернулися з зимових канікул, в тому числі, з-за кордону. Це традиційна ситуація для січня, а серед відсутніх політиків - частина відомих депутатів-прогульників", - додав Кошель.

Нагадавши, Верховна рада через спалах коронавірусу серед народних депутатів перенесла пленарні засідання з початку лютого на середину місяця.

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