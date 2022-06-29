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Не вернул вертолеты государству: СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании

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Среда 29 июня 2022 12:21
Не вернул вертолеты государству: СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании Фото: СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали гендиректора столичной авиакомпании. В условиях военного положения он не вернул государству вертолеты и сдавал их в аренду за рубежом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в госсобственность арендованные вертолеты общей стоимостью почти полмиллиона долларов США",- пишет пресс-служба СБУ.

Вертолеты должны были быть задействованы во время выполнения боевых задач на фоне военного времени. Гендиректор частной авиакомпании продолжил зарабатывать десятки млн грн на их субаренде на территории Западной Африки.

"Установлено, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании", - добавляет пресс-служба.

Частная авиакомпания обязывалась вернуть вертолеты в случае введения военного положения.

Фото: СБУ задержала гендиректора столичной авиакомпании (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины задержала руководителя благотворительного фонда, который ввозил из заграницы гуманитарную помощь, после чего продавал ее.

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