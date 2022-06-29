ru ua
Ср, 29 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Не повернув вертольоти державі: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії

Новость на русском →
Середа 29 червня 2022 12:21
Не повернув вертольоти державі: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії Фото: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали гендиректора столичної авіакомпанії. В умовах воєнного стану він не повернув державі вертольоти й здавав їх в оренду закордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки України затримала у Києві генерального директора однієї з приватних авіакомпаній. Він проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти загальною вартістю майже півмільйона доларів США", - пише пресслужба СБУ.

Вертольоти повинні були бути задіяні під час виконання бойових завдань на тлі воєнного часу. Гендиректор приватної авіакомпанії продовжив заробляти десятки млн грн на їх суборенді на території Західної Африки.

"Встановлено, що у 2002 році одна з військових частин передала 9 багатофункціональних вертольотів Мі-8МТ і один Мі-8МТВ в оренду приватній компанії", - додає пресслужба.

Приватна авіакомпанія зобов’язувалася повернути вертольоти у разі введення воєнного стану.

Фото: СБУ затримала гендиректора столичної авіакомпанії (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України затримала керівника благодійного фонду, який ввозив з закордону гуманітарну допомогу й продавав її.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 200 окупантів: нові втрати Росії у війні
DAILY
"Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "Росію ненавиджу більше, ніж самі українці": як живуть в Україні з російським паспортом