Вернидуб під крилом батька, Гусєв у Києві, Шевченко в Англії: сини пішли слідами зірок УПЛ

На початку тижня криворізький "Кривбас" оголосив новину з нотками суму. Оборонець команди Віталій Вернидуб вирішив завершити кар'єру. 35-річний центрбек, найімовірніше, увійде в тренерський штаб криворіжців. Тож тепер працюватиме під керівництвом батька вже в ролі асистента.

Юрій Вернидуб (57 років) і Віталій Вернидуб (35 років)

Вернидуб-молодший у своїй ігровій кар'єрі мав кілька схожих елементів із батьковою. Він провів понад сотню матчів у запорізькому "Металурзі", спробував легіонерського хліба ("Габала"), а ще не цурався грати під орудою батька. Так було в луганській "Зорі" та власне "Кривбасі".

Фото: Юрій Вернидуб готовий ділитися тренерською мудрістю зі сином (facebook.com/fckryvbas)

Є і відмінності. Вернидуб-старший виграв Кубок Росії-1999 з пітерським "Зенітом". Натомість межа молодшого – бронзові нагороди в складі "Зорі". Зате Віталій Вернидуб підкорив вершину, до якої не дійшов батько-футболіст. Восени 2014-го зіграв хай і товариський, але матч за збірну України – проти Литви (0:0).

Олег Гусєв (40 років) і Олексій Гусєв (18 років)

4 травня 2023-го, Полтава. Уважний вболівальник у заявці столичного "Динамо" на поєдинок проти місцевої "Ворскли" помітив знайоме прізвище – Гусєв. Ні, легенда "Динамо" не відновив ігрову кар'єру в 40. Натомість усе гучніше в двері першої команди грюкає його син Олексій.

Фото: Олексій Гусєв (ліворуч) грає на позиції батька (fcdynamo.com)

У тому матчі Гусєв-молодший на полі не з'явився. Зате відіграв увесь сезон за команду U-19 у чемпіонаті юнацьких команд УПЛ. Статистика для флангового оборонця, якому лише в березні виповнилося 18 років, промовиста – 28 поєдинків, 4 голи. Взимку спадкоємець навіть побував на зборах із основою. Цього ж літа до лав першої команди не потрапив. Та в такому віці без "американських гірок" не обійтися.

Андрій Шевченко (46 років) і Крістіан Шевченко (16 років)

Син найсильнішого українського футболіста в історії народився у Лондоні. Шевченко-старший якраз проводив непростий дебютний сезон у "Челсі". Саме в британській столиці перші кроки у футболі зробив і Крістіан. Він виховувався у структурі "синіх", а наприкінці минулого року ледь не опинився в "Тоттенхемі".

Фото: Родина Шевченків навідалася в офіс "Вотфорда" (instagram.com/kristianms7)

Згодом почав тренуватися в академії "Вотфорда". Оглядини завершилися успіхом – нещодавно Крістіан Шевченко підписав контракт із "шершнями". За успіхами сина володаря "Золотого м'яча-2004" слідкуватимуть уважно не лише в Україні. Потенційно він може одягнути футболку ще й збірних Англії, США та навіть Польщі.

Юрій Калітвінцев (55 років) і Владислав Калітвінцев (30 років)

У 5-му турі прийдешнього сезону Прем'єр-ліги станеться неординарна події. Син і батько Калітвінцеви протистоятимуть один одному по різні боки барикад. Тренер новачка елітного дивізіону – житомирського "Полісся" – гостюватиме в сина в "Олександрії". Саме Калітвінцев-старший дав путівку в життя футбольне, коли син дебютував за "Динамо-2" у Першій лізі 2008/09.

Фото: Юрій Калітвінцев прагне перезапустити кар'єру тренера в "Поліссі" (facebook.com/fcpolissya)

Утім, ані стати лідером, ані помітною фігурою у першій команді столичного гранда Владислав Калітвінцев на відміну від батька не зміг. Понад п'ять років хавбек їздив орендами ("Слован", "Чорноморець", "Зоря"), а потім пішов у самостійне плавання. У чернігівській "Десні" вінгер був зіркою, але повномасштабна війна поставила клуб на паузу. Сезон 2022/23 провів у лавах "Олександрії" (20 матчів, 2 голи, 3 асисти), але чи переконав Ротаня у відданості його ідеям – питання.

Сергій Ковалець (54 роки) та Кирило Ковалець (30 років)

Із "Олександрією" пов'язана і ця футбольна родина. Колись давно Ковалець-старший тренував "жовто-чорних", але провів на чолі команди лише півроку. Натомість син відіграв п'ять сезонів поспіль і став одним із лідерів "Олександрії". А от батько в сезоні 2022/23 трохи попрацював із "Інгульцем".

Фото: Кирило Ковалець і Владислав Калітвінцев мають батьків-зірок минулого (facebook.com/fcolexandriya)

Досягнення Ковальця-старшого залишаються орієнтиром для сина. Він із радянської Другої ліги перейшов у київське "Динамо" та відіграв там 5,5 сезонів. Зокрема, був чемпіоном СРСР і України, а, найголовніше, в складі національної команди провів 10 поєдинків. Кирило Ковалець кольори батьківщини досі захищав лише в кольорах молодіжки...