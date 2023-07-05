УПЛ опублікувала календар на новий сезон: Класичне зіграють восени

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Команди елітного дивізіону отримали календар на першу половину прийдешнього сезону. Базова дата першого туру – 29 липня, а останнього туру першого кола – 25 листопада.

Донецький "Шахтар" у статусі чинного чемпіона розпочне першість із виїзного поєдинку проти харківського "Металіста 1925". Натомість бронзовий призер УПЛ луганська "Зоря" зустрінеться з "Рухом" зі Львова в гостях. Зате київське "Динамо" на власному полі проекзаменує закарпатський "Минай".

Віце-чемпіон України – "Дніпро-1" – у стартовому турі поїде в гості до полтавської "Ворскли". Тим часом "Олександрія" прийме криворізький "Кривбас", а київська "Оболонь" – "Колос" із Ковалівки. Черкаський ЛНЗ дебютуватиме в еліті домашнім матчем проти "Чорноморця" з Одеси. Натомість "Верес" у Рівному зустрінеться з житомирським "Поліссям".

Центральний матч першого кола – Класичне між "Шахтарем" і "Динамо" – відбудеться у 13-му турі. Орієнтовною датою поєдинку стало 4 листопада. У попередньому сезоні "гірники" виграли домашній матч (3:1), а друга зустріч команд завершилася внічию.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги (базова дата – 29 липня):