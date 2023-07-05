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УПЛ опублікувала календар на новий сезон: Класичне зіграють восени

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Київ, Середа 05 липня 2023 17:14
УПЛ опублікувала календар на новий сезон: Класичне зіграють восени Фото: Столичний колектив прийме "гірників" у листопаді (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Дирекція української Прем'єр-ліги сформувала календар першого кола сезону 2023/24. Старт чемпіонату запланований на кінець липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Команди елітного дивізіону отримали календар на першу половину прийдешнього сезону. Базова дата першого туру – 29 липня, а останнього туру першого кола – 25 листопада.

Донецький "Шахтар" у статусі чинного чемпіона розпочне першість із виїзного поєдинку проти харківського "Металіста 1925". Натомість бронзовий призер УПЛ луганська "Зоря" зустрінеться з "Рухом" зі Львова в гостях. Зате київське "Динамо" на власному полі проекзаменує закарпатський "Минай".

Віце-чемпіон України – "Дніпро-1" – у стартовому турі поїде в гості до полтавської "Ворскли". Тим часом "Олександрія" прийме криворізький "Кривбас", а київська "Оболонь" – "Колос" із Ковалівки. Черкаський ЛНЗ дебютуватиме в еліті домашнім матчем проти "Чорноморця" з Одеси. Натомість "Верес" у Рівному зустрінеться з житомирським "Поліссям".

Центральний матч першого кола – Класичне між "Шахтарем" і "Динамо" – відбудеться у 13-му турі. Орієнтовною датою поєдинку стало 4 листопада. У попередньому сезоні "гірники" виграли домашній матч (3:1), а друга зустріч команд завершилася внічию.

Перелік матчів 1-го туру Прем'єр-ліги (базова дата – 29 липня):

  • "Металіст 1925" – "Шахтар"
  • "Рух" – "Зоря"
  • "Динамо" – "Минай"
  • "Ворскла" – "Дніпро-1"
  • "Олександрія" – "Кривбас"
  • "Оболонь" – "Колос"
  • ЛНЗ – "Чорноморець"
  • "Верес" – "Полісся"

До слова, раніше пригадали шлях Черкас до української Прем'єр-ліги впродовж трьох десятиліть.

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