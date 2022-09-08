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Холодный сентябрь: в Укргидрометцентре объяснили нарушение погодной традиции

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Украина, Четверг 08 сентября 2022 13:27
Холодный сентябрь: в Укргидрометцентре объяснили нарушение погодной традиции Фото: сентябрь был холодным из-за атмосферных фронтов с севера Европы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы в последние годы привыкли к теплой погоде до середины сентября. Но в этом году синоптическая ситуация сложилась иначе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"В последние 10-15 лет была "традиция", когда летняя погода сохранялась до 15-20 сентября, а в начале месяца были совсем летние температуры 25-30, а иногда и 35 градусов. Но в этом году сентябрь решил встретить нас осенней погодой", - сказала она.

По ее словам, так сложилась синоптическая ситуация, что в Украину поступает прохладный воздух с северо-запада, с севера Европы.

"И дополнительно, из-за того, что мы имеем поле повышенного давления, ночью происходит выхолаживание и имеем на почве и кое-где в воздухе заморозки", - отметила Голеня.

Напомним, в ночь 2 сентября на севере Украины уже наблюдались первые заморозки на почве.

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