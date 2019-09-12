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Верланов назвал принятие закона №1080 победой для бизнеса

Новости » Экономика    12.09.2019 - 18:51
Верланов назвал принятие закона №1080 победой для бизнеса
Фото: Сергей Верланов (УНИАН)

Верланов прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта №1080

Верховная рада Украины проголосовала в первом чтении за проект закона №1080, содержащий изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины с целью снижения давления на бизнес. Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов на своей странице в Facebook принятие указанного документа назвал победой украинских предпринимателей.

Верланов рассказал, что внесенными изменениями депутаты исключили из Уголовного кодекса Украины статью 205 о “фиктивном предпринимательстве”, а также - подняли порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Верланов объяснил, в чем суть таких изменений и почему они положительно повлияют на развитие украинского бизнеса.

“Статья 205 “Фиктивное предпринимательство” была исключена из Уголовного кодекса Украины. Эта статья была мощным средством в арсенале недобросовестных налоговиков и силовиков, которые использовали ее для создания давления на предпринимателей. Но в то же время, она не обеспечивала эффективного механизма борьбы с недобросовестными налогоплательщиками - “фиктарями”. Кроме этого, был повышен порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Другими словами предприниматели, которые вовремя не уплатили налоги в размере 2 881 500 грн уже не будут подвержены немедленному уголовному преследованию со всеми печальными последствиями”, - рассказал председатель Государственной налоговой службы.

Верланов подчеркнул, что новая налоговая служба не отказывается от использования в своей работе административных инструментов воздействия, но хочет отойти от чрезмерного применения силы.

“Это не означает, что новой Налоговой службой не будут применяться административные инструменты для обеспечения подлинности начислений налогов. Но это будет делаться цивилизованно без чрезмерного применения силы”, - заявил Верланов.

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